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Bilecik'teki Ayçiçeği Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 8 bin dekar alanda dikimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarlaları sarıya boyanırken, bu görsel şölen havadan böyle görüntülendi. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir şekilde ekimi gerçekleştirilirken üreticinin umut kaynağı oldu. Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ederken sarı renkli ayçiçeği tarlaları Pazaryeri ilçesinde görsel bir şölen sunuyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 8 bin dekar alanda dikimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarlaları sarıya boyanırken, bu görsel şölen havadan böyle görüntülendi.

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir şekilde ekimi gerçekleştirilirken üreticinin umut kaynağı oldu. Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ederken sarı renkli ayçiçeği tarlaları Pazaryeri ilçesinde görsel bir şölen sunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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