BİLECİK'TE ZİRAAT ODASI 4'NCÜ KEZ SOYULDU

BİLECİK'te Ziraat Odası'na ait binadan bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını çalındı. Son bir ayda binaya 4'ncü kez hırsız girdiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, 'İlk girdiğinde benim şahsıma ait bir küçük altın ve 2500 lira paramı çaldı. Bir daha girdi alacak bir şey bulamadı. Üçüncü girişinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girişinde, odamıza ait bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını almış' dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Ziraat Odası'nın hizmet binasına dün gece giren kimliği henüz tespit edilemeyen hırsızlık şüphelisi, içeriden bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını alarak kaçtı. Sabah oda çalışanları hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri dağılmış olan odada inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, son bir ayda odaya 4'ncü kez hırsız girdiği ifade ederek, 'Odamıza yine hırsız girmiş. Bu dördüncü girişi oluyor. İlk girdiğinde benim şahsıma ait bir küçük altın ve 2500 lira paramı çaldı. Bir daha girdi alacak bir şey bulamadı. Üçüncü girişinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girişinde, odamıza ait bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını almış. Kayıt cihazını çaldığı için kayıtları da göremiyoruz. Camları arkadan vidalamıştık. Dün akşam yine girmiş. İki defa mahkemeye çıktım 3-5 gün sonra yine çıkıyor. Bu hırsızı yakalansın bundan sonra cezaevinden çıkmasın' dedi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce hırsızlık şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.