Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 çekici ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği Poyra köyü mevkisinde Eskişehir istikametine seyir halinde olan Ahmet D'nin kullandığı 52 ABK 450 plakalı çekici, Atilla E. idaresindeki 06 CNJ 88 plakalı çekici, İbrahim B. yönetimindeki 03 AIE 388 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyreden Durmuş Ali A. idaresindeki 26 AFE 402 plakalı otomobil ve Tekin E. yönetimindeki 06 CUR 715 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. eşi Ayfer ve kızı Defne B. ile çekici sürücüsü Atilla E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.