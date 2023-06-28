Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki Bayram Ö. yönetimindeki 26 AFJ 517 plakalı pikaba, aynı yöne giden Yasin Ç. idaresindeki 34 VS 0852 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ömer F.D'nin kullandığı 34 DAG 064 plakalı otomobilin de hafif ticari araca çarptığı kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer F.D. ile araçlarda bulunan Ayşe Y, Hazal Y, Tuba Y.D. ile Ahmet T.Y, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.