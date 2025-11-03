Haberler

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Bilecik-Sakarya kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sadettin T'nin (24) kullandığı 11 ABV 468 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkisinde arızalandı.

Emniyet şeridinde beklediği esnada tamire gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve yardım için duran Muharrem B'nin (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobile, Mustafa K.P. (56) idaresindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan çarptı.

Çarpma sonucu panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muharrem B, Cengiz Y. ve Mustafa K.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu araçların kaldırılmasıyla açıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
