Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Denetim: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Denetim: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi
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Bilecik'te yapılan zabıta denetimlerinde, birçok kafe ve işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi ve ilgili iş yerlerine ceza uygulandı.

Bilecik'te zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğinin tespit edildiği denetimlerde, zabıta ekiplerince iş yerleri hakkında ceza işlemi uygulandı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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