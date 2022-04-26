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Bilecik'te Yörükler iftarda buluştu

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te Yörükler iftarda buluştu

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, derneğin bahçesinde bulunan Yörük çadırındaki iftarda, Bilecik ile Teke Yöresi arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçmiş dönemde Yörüklerin zorlu yayla yolculuklarında ramazan ayını yaylalarda kurdukları kıl çadırlarda geçirdiklerini belirten Şahin, "Yörüklerimizin dağlık ve engebeli arazide zorlu yaşamlarını canlandırmak amacıyla Yörük çadırı önünde yer sofrasında iftarımızı açtık. Geçmişimizi tekrar yaşadık. Derneğimizin yürüttüğü tüm projeler ve faaliyetlerin amacı derneğimizi tanıtmak, kültürümüzü yaşatmaktır." dedi.

İftarın ardından dernek üyelerine tütün ürünlerinin zararları ile ilgili eğitim verildi.

Farklı mesleklerden üyelerin katıldığı iftar, okunan ilahiler ve dualarla sona erdi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Teke Yöresi, Bilecik, Türkmen, İftar, Güncel, Haberler

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