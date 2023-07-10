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Bilecik'te yol kenarına savrulan minibüste maddi hasar oluştu

Bilecik'te yol kenarına savrulan minibüste maddi hasar oluştu

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Bilecik-Yenişehir yolu Gökpınar köyü kavşağında 16 CUL 20 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te yol kenarına savrulan minibüste maddi hasar oluştu.

Bilecik- Yenişehir yolu Gökpınar köyü kavşağında 16 CUL 20 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan su kanalına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Herhangi bir yaralının olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Yenişehir Jandarma Bilecik Tragger Güncel Haberler

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