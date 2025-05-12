Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Ebe Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yıldırım isabet eden ebe hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'ya, ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Konakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.