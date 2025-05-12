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Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Ebe Ağıra Yaralandı

Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Ebe Ağıra Yaralandı
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Söğüt ilçesinde piknik yaparken yıldırım isabet eden 34 yaşındaki Gönül K. ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gönül K'yi hastaneye sevk etti. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül K'nin üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gönül K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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