Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Bilecik'in Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu ekin tarlası ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Yenipazar ilçesinde, gök gürültüsünün ardından Yenipazar-Selim köyü arasındaki Selim kırı mevkisinde buğday ekili araziye yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Aşağıboğaz köyünde, yıldırım köyün yakınlarındaki ormanlık alana düştü. Yangını fark eden köy imamı itfaiyeye haber verdi. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Gölpazarı ilçesinde de Çiftlik köyündeki bir tarladaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.