Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri tarafından kontrol altına alındı.