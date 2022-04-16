Bilecik'te yetim çocuklara iftar verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İHH Bilecik İnsani Yardım Derneği tarafından kentteki salonda düzenlenen programa çok sayıda yetim çocuk ve yakınları katıldı.

İHH Bilecik İnsani Yardım Derneği Başkanı Sadık Savak, yaptığı konuşmada, iftarda yetimlerle bir arada bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Savak, "Dünya Yetimler Günü'nde yetim kardeşlerimiz ve gönüllülerimiz ile iftar programını büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Gönüllü katılımcılarımıza ve onur konuklarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü (BŞEÜ) Prof. Dr. Şükrü Beydemir de iftar programıyla ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklar, palyaço eşliğinde oynayarak eğlendi.

İftara AK Parti MKYK üyesi Prof.Dr. Mehmet Ali Zengin, Bilecik Genç İHH Başkanı Alihan Çobanlı ve gönüllüler katıldı.