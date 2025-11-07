Haberler

Bilecik'te YEDAM Atölye Sergisi Açıldı

Bilecik'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından düzenlenen sergide, bağımlılıkla mücadele eden danışanların resim ve el işi ürünleri sergilendi. Vali Faik Oktay Sözer, serginin bağımlılıkla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının resim ve el işi ürünlerinden oluşan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

Şeyh Edebali Külliyesi'nin bahçesinde oluşturulan sergide, danışanlarca çizilen yağlı ve pastel boya resimler ile rölyef ve çeşitli el işi ürünleri yer aldı.

Serginin açılışına katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bağımlılıkla mücadelenin insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilere yardım etmenin önemine dikkati çeken Vali Sözer, "Bu kapsamda da YEDAM güzel bir çalışma yaptı. YEDAM'a müracaat eden danışanlarımız var. Onları YEDAM'da ağırlıyoruz, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Onlardan biri de bu sergi. Onların emekleri sayesinde böyle güzel bir sergi açıldı." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkla mücadele eden 105 yıllık bir kurum olduğunu belirtti.

Cemiyetin yurt genelinde 120 şube, 105 danışmanlık ve 3 rehabilitasyon merkeziyle hizmet verdiğini dile getiren Tekelioğlu, "Bugün burada sadece bir sergi açmıyoruz. Aynı zamanda insan ruhunun yeniden doğuşuna, umudun sanatla buluşmasına tanıklık ediyoruz. Danışanlarımızın atölyelerimizde ellerinden çıkan her bir eser, mücadelenin, azmin ve inancın ifadesidir." dedi.

Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
