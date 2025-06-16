Bilecik'te Yaya Yolunda Motosiklet Sürücülerine Ceza

Bilecik'te yaya yolunda tehlike arz edecek şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi.

Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanarak tehlike edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosikletlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Güvenlik kameralarından tespit edilen motosiklet sürücülerine 6 bin 320 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, 1 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.