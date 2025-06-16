Bilecik'te Yaya Yolunda Motosiklet Sürücülerine Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yaya yolunda tehlike oluşturan motosiklet sürücülerine ceza kesildi. 6 bin 320 lira para cezası uygulandı ve bir motosiklet trafikten men edildi.

Bilecik'te yaya yolunda tehlike arz edecek şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi.

Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanarak tehlike edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosikletlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Güvenlik kameralarından tespit edilen motosiklet sürücülerine 6 bin 320 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, 1 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Kanser teşhisi konan şarkıcı, müziğe ara verdiğini açıkladı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.