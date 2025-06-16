Bilecik'te Yaya Yolunda Motosiklet Sürücülerine Ceza
Bilecik'te yaya yolunda tehlike oluşturan motosiklet sürücülerine ceza kesildi. 6 bin 320 lira para cezası uygulandı ve bir motosiklet trafikten men edildi.
Bilecik'te yaya yolunda tehlike arz edecek şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi.
Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanarak tehlike edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosikletlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Güvenlik kameralarından tespit edilen motosiklet sürücülerine 6 bin 320 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, 1 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel