Bilecik'te yapımı süren köprülü kavşak projesi tamamlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Sakarya- Eskişehir kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprülü kavşak projesinin 31 Mayıs'ta hizmete açılacağını bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, 2019 yılında çalışmalara başlanan "Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı" kara yolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağı çalışmasının iş programı ve ödenekler çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Yağcı, proje kapsamında 1 adet 116,5 metre uzunluğunda 4 açıklı anayol kavşak köprüsü, 1 adet 40 metre uzunluğunda tek açıklı çift köprü ve 1 adet 38,5 metre uzunluğunda Devlet Demir Yolları köprüsü bulunduğunu ifade etti.

Devlet Demir Yolları ve Karasu Deresi köprüsünde sağ yol köprülerinin imalatları ile Bilecik yolu arasının beton asfalt sıcak karışımı seviyesinde tamamlandığını vurgulayan Yağcı, "Sol yol köprülerinde kenar ayak elevasyonları tamamlanmış, köprü kirişlerinin imalatı devam etmektedir. Anayol kavşak köprüsünde, sağ yolda betonarme ve kiriş imalatları tamamlanmış olup üstyapı çalışmaları devam etmektedir. Sol yolda ise kirişler yerleştirilmekte olup üretimlerinin tamamlanmasına müteakip üstyapı imalatları hızla başlanacaktır." ifadesini kullandı.

Proje bedelinin 55 milyon lira olduğunu ve yüzde 81'lik fiziksel gerçekleşme ile 44 milyon 766 bin 465 liralık ödeme yapıldığını aktaran Yağcı, "İşin bitiş tarihi pandemi ve tedarik sebebiyle uzamış ve son olarak 3 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir. Anayol kavşak köprüsünde yapım çalışmaları hızla devam etmekte olup 31 Mayıs 2022 tarihinde yolun açılması hedeflenmektedir." dedi.