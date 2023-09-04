Bilecik'te yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı

Türkiye genelinde icra edilen 'Huzur ve Güven Uygulamaları' çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 şahıs ile 273 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalandı ve adli ve idari işlem uygulandı.