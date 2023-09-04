Bilecik'te yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı
Türkiye genelinde icra edilen 'Huzur ve Güven Uygulamaları' çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 şahıs ile 273 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalandı ve adli ve idari işlem uygulandı.
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde icra edilen "Huzur ve Güven Uygulamaları" çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 şahıs ile 273 araç kontrol edildi. Çalışmalarda yakalanan ve aranma kaydı bulunduğu belirtilen 2 şahsa adli ve idari işlem uygulandı. - BİLECİK