Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük oranda kontrol altına aldı.

Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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