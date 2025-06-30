Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Oğulpaşa köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle soğuk hava deposunun yanındaki plastik kasalara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın, itfaiye ekipleri ile birlikte söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buzhane bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle soğuk hava deposu buzhanenin yanındaki plastik kasalarına sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Plastik kasalarının tutuşmasıyla bölgeyi yoğun duman kapladı.
Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın, buzhaneye ve bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.
Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.