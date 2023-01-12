Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde, Vesile Yıldız'a ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Bilecik Güncel Haberler

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