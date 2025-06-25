Bilecik'te Yangın: Buğday Tarlası ve Orman Zarar Gördü

Bilecik'te Yangın: Buğday Tarlası ve Orman Zarar Gördü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. 5 dönümlük tarla ve 2 hektar orman zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, yakındaki ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük tarla ve 2 hektarlık orman zarar gördü.

Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisindeki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. İhbar Orman İşletme Müdürlüğü 13 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri, 127 personel ve 4 helikopterle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 5 dönümlük buğday tarlası ve 2 hektar orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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