Bilecik'te Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın, Ü.A'ya ait tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kurtköy'deki Ü.A'ya ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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