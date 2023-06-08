Bilecik'te yanan iki katlı ahşap ev kontrollü yıkıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı bina kontrollü yıkıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı bina kontrollü yıkıldı.

Günüören köyünde Necmi Çak'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası çevrede güvenlik önlemi alınarak, binanın kontrollü yıkılması sağlandı.