Bilecik'te Viyadükte Asılı Kalan Çekici Sürücüsü Yaralandı
Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan çekici, sürücüsünü yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan çekici sürücüsü yaralandı.
Abdulsamet Y. (21) idaresindeki 34 GN 1379 plakalı çekici, Bilecik- Bozüyük kara yolunun otogar kavşağında bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan çekicinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, çekicinin viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel