Bilecik'te Velayet Davası Sonrası Çıkan Kavga: 4 Yaralı

BİLECİK'te velayet davası sonrası taraflardan biri, otomobilini husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü. Otomobil apartmanın bahçe duvarına çarparken, olayın ardından çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Eskişehir ile Bilecik'te oturan iki ailenin bireyleri, velayet davasının ardından tartıştı. Ailelerden birinin ferdi, diğer ailenin aracına sopayla zarar verdi. Buna kızan araç sürücüsü E.F., yanındaki R.U. ile birlikte otomobiline binerek adliye çevresinde husumetli olduğu aileyi aramaya başladı. Sokakta Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören E.F., otomobilini onların üzerine sürdü. 3 kişi kaçarak kurtulurken, otomobil bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Ardından iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Kavgada E.F., R.U., V.M. ve Y.M. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.