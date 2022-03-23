Bilecik'te 276 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor

Bilecik Valiliği, Vefa Projesi kapsamında şehirdeki öz bakımını yerine getiremeyen engelli ve korunmaya muhtaç 276 yaşlı bireye hizmet verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Vefa Projesi başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin temizlenmesi ve muhtaç durumda olan ihtiyaç sahibi kişilere istihdam sağlanmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, proje ile Yaşlılara Saygı ve Engeliler Haftası gibi özel günlerin daha çok anlam kazandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, toplumun yaşlı ve engelli vatandaşları gözetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sadece özel günlerde onları anarak değerli kılamayız. Düzenli ve programlı bir şekilde ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması bizlerin asli sorumluluğudur. Bu minvalde bizler de Bilecik merkez ve tüm ilçelerinde Vefa Projesi'ni başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı sonuna kadar projemiz devam edecek ve gelecek yıllarda da projenin planlamasını yapacağız." ifadesini kullandı.

Vefa Projesiyle hastalık veya engellilik sebebiyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar ile korunmaya muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmetinin ayda en az 2 defa olmak üzere devam edeceği aktaran Vali Kızılkaya şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2 milyon 526 bin 769 lira bütçeyle finanse edilen Vefa Projesi kapsamında Bilecik genelinde 8 araç görevlendirilip 27 personel istihdam edilerek toplamda 276 öz bakımını yerine getiremeyen engelli ve korunmaya muhtaç yaşlı bireylere hizmet verilmektedir. Ayrıca istihdam edilen kişilerin de yine proje kapsamında desteklenen ihtiyaç sahibi bireylerden oluşmaktadır."