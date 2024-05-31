Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Varroa ile Topyekün Mücadele Projesiyle Bal Üretimi Artacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor. Proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaç dağıtılacak. Ayrıca, kentteki kovan sayısı da 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.

Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaçtan bir bölümünün dağıtılması amacıyla program düzenlendi.

İlaçların yüzde 50'si, bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedeflenen projeyle karşılanacak.

Ayrıca, kentteki kovan sayısının 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title