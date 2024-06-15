Bilecik'te Valilik Bahçesinde Halk Bayramlaşması Programı Düzenlendi
Bilecik'te Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik bahçesinde gerçekleştirilen Halk Bayramlaşması programına protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Bilecik'te, Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik bahçesinde "Halk Bayramlaşması" programı düzenlendi.
Vali Şefik Aygöl, ilk defa gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ile vatandaşların bayramlarını kutladı.
Bayramlaşmaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.