Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 341 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar G.M. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel