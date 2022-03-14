Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 341 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar G.M. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Güncel, Haberler

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