Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ile birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ve Bayırköy beldesinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen şişe, 24 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet 60 mililitre elektronik sigara likidi, 38 bin 440 dolu ve boş makaron, 11 kilogram nargile tütünü, 45 sigara sarma makinesi, 19 bin 300 sigara sarma kağıdı ile 7 bin 430 sigara filtresi ve ağızlığı ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.