Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ve Bayırköy beldesinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen şişe, 24 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet 60 mililitre elektronik sigara likidi, 38 bin 440 dolu ve boş makaron, 11 kilogram nargile tütünü, 45 sigara sarma makinesi, 19 bin 300 sigara sarma kağıdı ile 7 bin 430 sigara filtresi ve ağızlığı ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.