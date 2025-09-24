Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kişinin evinde arama yaptı.

Aramada ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak makaron ile tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.