Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda bir kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, ihbar üzerine yaptıkları aramada uyuşturucu madde, kaçak makaron, tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Bilecik'te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kişinin evinde arama yaptı.

Aramada ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak makaron ile tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
