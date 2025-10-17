Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.