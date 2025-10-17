Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda narkotik ekipleri tarafından sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda makaron ele geçirildi. İki zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'te uyuşturucu ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
