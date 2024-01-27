Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bilecik'te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.D'ye yönelik çalışma yürüttü. Yakalanan Ü.D, cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alıp sattığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.D'ye yönelik çalışma yürüttü.
Yakalanan Ü.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.