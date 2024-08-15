Bilecik'te uyuşturucu suçundan hüküm giyen firari yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İki düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen iki düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.