Bilecik'te Uyuşturucu Satışı Yapan 4 Zanlı Yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 zanlı polis tarafından yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekiplerce uyuşturucu sattıkları anlaşılan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 17,99 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde aparatı ile hassas terazi ve fişek ele geçirildi.
Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.