Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Bilecik'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bilecik'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, F.Y. ve A.O. gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca yaptıkları aramada, 25 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerden F.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.K. ile A.O. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel AA / Yavuz Emrah Sever Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güncel Haberler

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