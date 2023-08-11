Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

Bilecik ve ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 9 zanlı yakalandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid, kokain ve esrar ile birlikte tabanca ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Bilecik ve ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı ev ve iş yerine baskınlar yaptı.

Aramalarda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannabinoid, 0,63 gram kokain ve 6,96 gram esrar ile tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bu malzemelere el konuldu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.