Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 7 ayrı noktada 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannabis, 0,63 gram kokain ve 6,96 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.

Bilecik'te 7 ayrı noktaya uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. 7 ayrı operasyonda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannasinoid, 0,63 gram kokain, 6,96 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 9 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu çerçevesinde işlem yapıldı. - BİLECİK