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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ilçede M.S, B.D, G.E. ve İ.T'nin ev, bahçe ve araçlarında yapılan aramalarda 187 kök kenevir bitkisi, 0,3 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Osmaneli Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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