Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ilçede M.S, B.D, G.E. ve İ.T'nin ev, bahçe ve araçlarında yapılan aramalarda 187 kök kenevir bitkisi, 0,3 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.