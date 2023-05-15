Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, O.K, M.A. ve T.A. gözaltına alındı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, kama ve döner bıçağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title