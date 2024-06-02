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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

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Bilecik'te yapılan narkotik operasyonda, araçta esrar bulunan bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kişinin üzerinde ve bir miktar esrar ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir aparat ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, araçta üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kent merkezinde uygulamada, kişinin üzerinde ve bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphel hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Bilecik 3.Sayfa Güncel Haberler

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