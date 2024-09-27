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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sentetik uyuşturucu bulunduran iki zanlı yakalandı. Üzerlerinde 1,47 gram uyuşturucu ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 1,47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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