Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler M.H, B.D. ve Ç.M. yakalandı.

Adresteki aramada, yastık içine ve farklı yerlere gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.D. ve Ç.M. "uyuşturucu imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.