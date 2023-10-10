Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai, esrar ve kenevir tohumu gibi maddeler ile bir adet pompalı tüfek bulundu. Toplamda 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs operasyondalar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 19,28 gram metamfetamin maddesi, 1,14 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3 gram esrar maddesi, 0,82 kenevir tohumu 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 6 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 5 şahıs hakkında ise; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında olmak üzere toplam 11 şahsa yasal işlem yapıldı. Bu şahıslardan 5'i adliye sevk edilirken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 4 şahıs ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİLECİK