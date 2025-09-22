Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kişinin evinde ve üzerinde arama yaptı.

Aramada ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.