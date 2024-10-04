Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 8,17 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde ve araçta sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

Bir zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 8,17 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.