Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 gün içinde yapılan 5 başarı operasyon ile 73,22 gram metamfetamin maddesi, 35,59 gram skunk, 10 adet captagon, 2,15 gram sentetik kannabinnoid (bonzai), 0,98 gram eroin, 0,29 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 kişiden 4 nün hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından işlemleri başlatıldı.

Yakalanan Ö.F.D ve C.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.