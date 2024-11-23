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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Bozüyük ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 20,38 gram kokain ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Durdurulan şüpheli araçta ve 5 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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