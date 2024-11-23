Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Bozüyük ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 20,38 gram kokain ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Durdurulan şüpheli araçta ve 5 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem başlatıldı.