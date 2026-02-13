Haberler

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve bir tabanca ele geçirildi.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadele kapsamında, 2 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
