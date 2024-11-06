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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınarak, 7,55 gram esrar ve 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alışveriş merkezinde durdurulan araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7,55 gram esrar ve 3 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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