Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Bilecik'in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bilecik'in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde 41 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüphelinin evlerinde, eklenti ve bahçesinde yapılan armalarda 451,6 gram esrar, skunk bitkisi, 12 adet 7,5 gram makaron, 8 gram esrar tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 14,5 gram menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
